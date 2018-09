Met wie zou jij naar het concert van Hélène Fischer willen?

ARNHEM - Niemand minder dan Hélène Fischer staat zaterdag 15 september in het Arnhemse Gelredome. Omroep Gelderland staat deze week in het teken van de Duitse diva.

En we geven kaartjes weg voor de show op zaterdagavond! Hoe maak je kans op kaartjes?

Met wie zou jij naar Hélène Fischer willen?

Tag jouw Hélène-buddy op Facebook en laat ons weten waarom jullie naar het concert moeten zaterdag! Uit alle Facebookreacties kiest onze redactie maandagavond (10 september) een winnaar. Hij of zij krijgt twee toegangskaarten tot het concert.

RadioGLD

Ook Radio Gelderland staat in het teken van Hélène Fischer! Luister dinsdag en donderdag de hele dag naar RadioGLD. Hoor je een nummer van de Atemlos-zangeres op Radio Gelderland? Bel dan naar de radiostudio. Kom je in de uitzending? Dan maak je kans op kaartjes!

Hélène Fischer Quiz

Voor de echte überfans hebben we dinsdag een Hélène Fischer quiz gemaakt. En, hij is niet makkelijk kunnen we wel zeggen! Woensdag kun je de speciale quiz op onze site en apps spelen. Heb je alle 9 vragen goed? Dan maak je kans op 2 kaarten. Woensdagavond maken we de gelukkige winnaar bekend.

LET OP: doe je mee aan deze actie? Dan ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en ben je beschikbaar op zaterdagavond 15 september. De kaartjes zijn niet inwisselbaar voor geld.