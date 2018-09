Het loopt storm bij de Muur van Mussert

LUNTEREN - De eenmalige openstelling van de Muur van Mussert lokt zaterdag veel publiek naar Lunteren. In de eerste uren kwamen al zestig tot tachtig belangstellenden kijken naar de beroemde muur tijdens de Open Monumentendagen.

De NSB bouwde de muur in 1936 op de Goudsberg in Lunteren. Tot in de Tweede Wereldoorlog was de muur het toneel van grote bijeenkomsten van de NSB, waarbij leider Anton Mussert toespraken hield. In juni van dit jaar werd de Muur van Mussert aangewezen als rijksmonument, nadat de eigenaar van camping De Goudsberg had aangegeven de muur te willen slopen.

'Behoorlijk druk'

Jan Kijlstra van de Stichting Educatief Centrum De Goudsberg zegt dat het storm loopt in Lunteren. De muur is zaterdag en zondag te bezichtigen voor het publiek, voor het eerst sinds de bouw. 'Het is behoorlijk druk, we weten niet wat we meemaken. Door de publiciteit eromheen rekenden we wel op aardig wat mensen, maar het is nu al druk', laat hij weten.

'Jeugd zie je niet'

De eerste presentatie van de dag is al achter de rug en werd al meteen gevolgd door een grote groep belangstellenden. Het publiek is vooral van middelbare leeftijd, zegt Kijlstra. 'Ik zit apart in een tentje om boekjes over Mussert te verkopen. Van wat ik kan zien, zijn het met name mensen in de leeftijd van 40 tot 80 jaar die hierop afkomen. Jeugd zie je op deze dagen nooit. Of ik dat jammer vind? Ja, dat is wel jammer. Het is een leerzaam verhaal.'

'Als de jeugd op school iets leert over de oorlog, gaat het al snel over de verzetshelden. Maar in Nederland begon het met de Muur van Mussert. Dat vergeten velen', aldus Kijlstra. 'Maar als je het niet erg vindt, ga ik nu snel weer door. Er staan klanten op me te wachten die een boekje willen kopen.'