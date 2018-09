Unieke reuzenwaterlelie laat zich zien in IJzendoorn

De witte bloem opende zich in de nacht van vrijdag op zaterdag en was zaterdagochtend in volle glorie te bewonderen. Overdag sluit de bloem zich weer. Komende nacht bloeit de bloem wederom op, maar dan kleurt hij donkerroze. Daarna is het voor een jaar weer gedaan met de lelie.

De lelie zou eerder deze week uitkomen, maar het slechte weer gooide roet in het eten. Volgens Hazenleger is zijn waterlelie bijzonder. 'Ik denk dat ik de enige ben in Gelderland met zo'n waterlelie', vertelt hij trots. De bijzondere waterplant is doorgaans alleen te zien in botanische tuinen of hortussen.

Zaterdag konden geïnteresseerden bij wijze van hoge uitzondering terecht in de privétuin, om met eigen ogen te bekijken hoe de bloeiende waterlelie eruitziet.