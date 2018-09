Snelweg A12 bij IJsselbrug weer helemaal open

ARNHEM - Alle rijbanen van de snelweg A12 tussen Arnhem en Duiven zijn weer helemaal open. De inspectiewerkzaamheden aan de IJsselbrug zijn afgerond, meldt Rijkswaterstaat zaterdagochtend.

De wegbeheerder sloot de A12 richting Duitsland maandag deels af omdat er een vreemd tikkend geluid was waargenomen bij de IJsselbrug. Dat had mogelijk te maken met de manier waarop de verbindingsplaten van de stalen brug aan elkaar zijn gemaakt.

Metingen met vrachtwagens

In de nacht van vrijdag op zaterdag reden twee zware vrachtwagens bij wijze van test over de brug. Onderzoeksinstituut TNO was ook aanwezig om metingen te doen.

Rijkswaterstaat zegt vooralsnog niet wat precies het resultaat was van de test met de vrachtwagens. Toch gaf de wegbeheerder de brug en de parallelbaan zaterdagochtend rond 06.45 uur weer vrij voor verkeer.

Files en sluipverkeer

Het verkeer rond Arnhem had de hele week flink last van de gedeeltelijke afsluiting van de A12. Vooral op de N325 (Pleijroute) en op het Velperbroekcircuit stonden automobilisten flink in de file. Op andere wegen ontstond veel sluipverkeer. Met omleidingen probeerde de ANWB het verkeer richting Duitsland om de A12 heen te loodsen.

Zie ook: