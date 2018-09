Vrouwen Achilles lijden ongelukkige nederlaag

ALKMAAR - De vrouwen van Achilles'29 zijn het seizoen begonnen met een 3-1 nederlaag uit tegen Alkmaar.

Het sterk gerenoveerde team uit Groesbeek kwam in de eerste eredivisiewedstrijd met 1-0 achter, maar via Sophie Cobussen (foto) werd de ruststand bepaald op 1-1.

In de tweede helft speelde Achilles zeer verdienstelijk, maar scoorde de thuisclub nog twee keer. De Groesbeekse ploeg staat voorlopig zevende en speelt volgende week thuis tegen Heerenveen, dat als enige ploeg in de eredivisie nog niet in actie kwam.