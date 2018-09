Directeur NEC: 'dit is de meest complexe club van Nederland'

ARNHEM - Wilco van Schaik zegt op goede voet te staan met de machtige investeerders van NEC. Hij kan bovendien zijn eigen beleid voeren. Dat vertelde de directeur in het TV programma De Week van bij Omroep Gelderland.

Van Schaik werd aan tafel in het Gld Café vrijdag geflankeerd door Berry Powel, oud-spits van De Graafschap maar nog altijd actief op een hoog amateurniveau bij DVS'33 in Ermelo. Powel schuift regelmatig dit seizoen bij het nieuwe sportprogramma.

NEC heeft volgens Van Schaik opnieuw als doel te promoveren, maar voorlopig is uitgesproken dat de club zich minimaal 'bij de eerste vijf' moet spelen. 'Dat moet toch zeker lukken en diep in mijn hart hoop ik op meer.'

Eigen boezem

De algemeen directeur van NEC ging ook nog in op het afgelopen seizoen waarbij hij ook de hand in eigen boezem stak. De trainerswissel Bogers - Lijnders halverwege liep helemaal mis. 'Die keus is toen gemaakt en dat is niet goed gegaan. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid.' Powel vond dat destijds maar vreemd. 'Volgens mij is het vrij uniek als je rond de winterstop zes punten los staat.'

Emotioneel en betrokken

De investeerders bij NEC speelden vanzelfsprekend een grote rol bij die maatregel. De relatie met de geldschieters is goed volgens Van Schaik. 'Het zijn emotionele mensen en ik ken ze ook als zeer betrokken. Natuurlijk zijn er wel eens discussies, maar dat is ook terecht. Mijn contact is uitstekend. Ik leg uit, maar ik kan doen wat ik wil. NEC complex? Ik denk dat NEC één van de meest complexe clubs is van Nederland.'