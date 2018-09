Gluren in historische gebouwen tijdens 32e Open Monumentendag

ARNHEM - Liefhebbers van historische gebouwen kunnen hun hart weer ophalen tijdens de 32e editie van Open Monumentendag. Alleen al in Gelderland zijn tientallen historische panden dit weekend open voor het publiek.

Meest bijzonder is de eenmalige openstelling van de Muur van Mussert in Lunteren. Het monument is omstreden en dankt zijn naam aan de oprichter van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, Anton 'Ad' Mussert.

Zie ook: Muur van Mussert even open voor het grote publiek.

Bijzonder is ook de openstelling van De Echoput in Hoog Soeren. Dat rijksmonument aan de Amersfoortseweg werd in 1809 gegraven als drinkwatervoorziening voor de paarden van de postkoets tussen Amsterdam en Berlijn.

In Nijkerk kunnen bezoekers naar het tabakshuis dat door een Joodse familie is gebouwd. Wie van techniek houdt kan afreizen naar Nijmegen. Het Holland-Duitsch gemaal is daar te bezichtigen uit 1933. Daarmee wordt de Ooijpolder droog gehouden.

Europa centraal

Het thema van Open Monumentendag is dit jaar Europa. Daarmee wordt stilgestaan bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Veel gebouwen in dit deel van de wereld tonen gelijkenissen in stijl.

Vorig jaar trok Monumentendag alleen al in Apeldoorn 13.000 bezoekers. Topattractie was toen Radio Kootwijk waar ruim 3.000 mensen op afkwamen.

Zie ook: website Open Monumentendag