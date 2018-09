Hiddink aan de slag in China: 'Dit is een mooie klus'

PEKING - Guus Hiddink vervolgt zijn rijke trainersloopbaan in Azië. De 71-jarige coach uit Varsseveld wordt bondscoach van China Onder-23. De bedoeling is de ploeg naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te loodsen.

Hiddink bevestigt aan Veronica Inside dat hij aan de slag gaat in China. Er wacht hem een flinke uitdaging, want de laatste keer dat China Onder-23 deelnam aan de Spelen was in 2008.

'Ik ga daar aan de slag als manager volgens het Engelse model', vertelt Hiddink. Zijn laatste klus was in het seizoen 2015-16, toen hij als interim-trainer aan het roer stond bij Chelsea. Sindsdien pakte hij geen nieuwe rol meer op. 'Ik was bijna met pensioen, maar dit is een mooie klus.'

Hiddink is al sinds eind jaren tachtig actief als trainer. Hij werkte twee keer bij PSV en was tweemaal bondscoach van Nederland. Over de grenzen werkte hij onder meer in Zuid-Korea, Australië, Rusland en Turkije.