Politie plukt wandelaar van N325

ARNHEM - De politie heeft vrijdagmiddag een man die over de N325 wandelde van de weg geplukt.

Op een foto die Rijkswaterstaat via Twitter heeft gepubliceerd, is te zien hoe de man aan de rechterzijde van de N325 in de richting van Gelredome liep.

Waarom de man het risico nam om langs de weg van Velperbroek richting het stadion van Vitesse te lopen is niet duidelijk. Het verkeer op de twee rijbanen naast hem probeerde uit zijn buurt te blijven en koos massaal voor de linkerrijstrook. Ook werd er naar hem getoeterd, maar dat had geen effect.