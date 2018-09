Deel dit artikel:













Rijkswaterstaat test IJsselbrug met zware vrachtwagens Foto: Omroep Gelderland

WESTERVOORT - Rijkswaterstaat denkt de oorzaak te hebben achterhaald van het 'vreemde, tikkende geluid' aan de IJsselbrug bij Westervoort. Om te testen of dit vermoeden juist is, zullen er in de nacht van vrijdag op zaterdag zware vrachtwagens over de brug rijden.