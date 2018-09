Corsotuin Lichtenvoorde onthult eyecatcher

ULFT - Het Bloemencorso in Lichtenvoorde heeft sinds donderdagavond een nieuwe permanente eyecatcher. In de corsotuin is een beeld onthuld, de Dahlia-Allemansbloem, die representeert hoe ondanks alle verschillen, het corsoleven één geheel is.

'Ik ben er heel blij mee', aldus ontwerper Rick Luttikhold. 'Ik heb er samen met Willy Pierik en Bennie ten Have twee jaar lang aan gewerkt, en het is een opluchting dat hij er nu zo staat. Hij doet wat ik ervan gehoopt had.' Ook Willy Pierik, een van de twee makers, is erg te spreken over het eindresultaat. 'Ik vind dat Rick een erg mooi ontwerp gemaakt heeft en ik vind het eindresultaat fantastisch.'



Eén ding staat centraal bij deze eyecatcher: samenwerking. 'Je ziet vijf blokken en elk blok staat voor iemand die bouwt aan een corso-wagen', legt Luttikhold uit. 'De blokken zijn in allerlei verschillende manieren gevormd en samen vormen die blokken een Dahlia. Dat is het symbool van ons corso, dat we het samen doen, met zijn allen, hoe divers dan ook.'



Prijzen

Afgelopen jaar haalde Willy Pierik met zijn groep de top drie, maar dit jaar hopen ze op meer. 'We zijn al heel lang geen eerste meer geworden. Tijdens twee edities begin 2000 zijn we twee keer eerste geworden, dus we hebben twee sterren. We willen daar graag een derde ster bij', aldus Pierik, die tijdens de onthulling van de eyecatcher werd benoemd tot erelid van Bloemencorso Lichtenvoorde. De prijzen worden zondag vergeven.