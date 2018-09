Wereldwijde lancering Snapshot Hoge Veluwe

HOENDERLOO - Snapshot Hoge Veluwe, het online platform waarop iedereen camerabeelden van wilde dieren kan bekijken, wordt vanaf vandaag wereldwijd gepromoot door Zooniverse.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe treedt daarmee toe tot het gezelschap van natuurgebieden als Antarctica, het regenwoud in Borneo en het Afrikaanse Serengeti National Park.

Onderzoek gedrag dieren

Verspreid door Het Nationale Park De Hoge Veluwe staan tientallen wildcamera’s die 24 uur per dag foto’s nemen van wilde dieren die voorbij lopen. De beelden worden door Wageningen University & Research gebruikt voor onderzoek naar het gedrag van de dieren.

Interactief wild spotten

Maar welk dier staat op welke foto? Om dat te weten te komen, zijn de foto’s online gezet, zodat iedereen mee kan helpen bij het identificeren. Dit biedt mensen wereldwijd de unieke mogelijkheid om wild te spotten op momenten en plekken die normaal niet toegankelijk zijn.

Burgerwetenschap

Snapshot Hoge Veluwe is ontwikkeld door Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Wageningen University & Research. Het project was tot nu toe alleen bereikbaar via hogeveluwe.nl/snapshot. Vanaf vandaag wordt Snapshot Hoge Veluwe ook gepromoot op Zooniverse.org, het grootste en populairste platform ter wereld voor ‘citizen science’ of burgerwetenschap: onderzoek met behulp van het grote publiek.

Park vereerd

Het park is vereerd om als eerste Europese Nationale Park op Zooniverse te staan, en hoopt dat hiermee nog meer mensen online wild gaan spotten. Dit draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, en is vooral erg leuk om te doen. Voorkennis is niet nodig: op de pagina van Snapshot Hoge Veluwe is veel informatie te vinden over de voorkomende diersoorten en bovendien worden deelnemers begeleid bij hun eerste foto-analyse.