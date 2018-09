Een tent, dus een wagen: Corsoclub 6kamp is er klaar voor!

In januari waaide de metershoge tent van 6kamp volledig aan flarden. Het was een ravage. De club zag het zwaar in, want een nieuwe tent kost ongeveer 20.000 euro. Maar een crowdfundingsactie en een benefietavond hadden succes. 'We hebben ons wel een paar weken zorgen gemaakt', zegt secretaris Bart de Graaf. 'Gelukkig konden we daarna snel door. Misschien is de club er nog wel hechter door geworden.' De nieuwe tent is net zo groot en hopelijk wel 'stormproof'. 'Hij is wat steviger bovenin en heeft een andere fundering.'

Witte strakke wagen

Doordat de club later kon beginnen, is het ontwerp dit jaar wel wat aangepast. 'De wagen zou eigenlijk moeten kunnen draaien en bewegen, maar dat hebben we nu toch maar niet gedaan. Het is een strak wit beeld geworden. 'Er komen ongeveer 150.000 witte bloemen op de wagen. Nog even doorprikken dus.'

Het Lichtenvoordse bloemencorso is zondagmiddag vanaf 14.00 uur

Zie ook: Corsoclub zet schouders eronder na tienduizenden euro's stormschade