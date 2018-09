Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor stank in ziekenhuis Winterswijk Foto: Screenshot Google Maps

WINTERSWIJK - De brandweer is uitgerukt voor een lekkage in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. De lekkage zorgde voor stankoverlast op de afdeling.

In één van de operatieruimtes in het ziekenhuis lekte ontsmettingsvloeistof. Ondanks dat de vloeistof druppelsgewijs lekte, zorgde de lekkage voor stankoverlast en werd de brandweer ingeschakeld. Brandweermensen hebben de ruimte betreden met persluchtmaskers en de lekkage verholpen. De lekkage heeft geen gevolgen gehad voor de patiënten in het ziekenhuis. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52