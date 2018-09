Explosieven uit WOII aangetroffen bij fort in Lent, bewoners geëvacueerd

NIJMEGEN - In de gracht van Fort Beneden Lent zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volgens de gemeente Nijmegen zijn de projectielen inmiddels geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

De explosieven werden woensdag aangetroffen toen door de droogte geen water meer in de gracht stond aan de Oosterhoutsedijk. Het ging om granaten. Ook lag er asbest, puin en slib in de gracht.

De anti-kraak bewoners in het fort hebben tijdelijk het pand moeten verlaten. Het gebouw is eigendom van Staatsbosbeheer. Volgens de gemeente heeft de verhuurder vervangende woonruimte geregeld.

Het gebied is uit voorzorg afgezet. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat bezoekers iets overkomt.

Toekomstige nieuwbouwwijk

Het fort komt midden in de toekomstige nieuwbouwwijk in de Waalsprong te liggen. De gemeente was al van plan het terrein voor die tijd schoon te maken.

Door de vondst van de explosieven wordt het werk eerder uitgevoerd. Het opschonen van het terrein gaat enkele maanden duren.