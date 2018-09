Deel dit artikel:













Corso in Lichtenvoorde: regenboogkleuren en paradijsvogels Foto: Omroep Gelderland

LICHTENVOORDE - Maandenlang is er weer naar toegeleefd en zondag is het eindelijk zover: het bloemencorso van Lichtenvoorde. Tijdens deze 89e editie is er in ieder geval een wagen die sowieso de aandacht trekt. Niet zozeer de creatie, maar vooral de boodschap van de bouwers is een bijzondere.

Met de 'Paradijsvogels' wordt aandacht gevraagd voor mensen van uiteenlopende geaardheden in de regio. 'Het is een signaal, je mag zijn wie je bent en je bent welkom in de regio.' In Lichtenvoorde wordt de wagen ook wel de 'homowagen van Groep Rensing' genoemd. Volgens een van de ontwerpers werden de wagenbouwers regelmatig aangesproken op hun creatie. Op de wagen zelf zijn grote paradijsvogels te zien in de kleuren van de regenboogvlag. Dragqueens nodigen het publiek uit om lekker mee te dansen. 'Een groot feest' Michiel Wopereis stond aan de wieg van het project. Hij is zelf dragqueen en liep al jaren met het idee om het bloemencorso met dit thema te combineren. De voorzitter van de corsovereniging, Thijs Rensing, kent Michiel al vanaf zijn schooltijd. 'We zijn altijd goede vrienden gebleven en hij wilde dat al lang doen. Hij heeft zijn idee ingestuurd voor dit jaar en dat werd door een grote meerderheid van de leden gekozen om uit te voeren', legt hij uit. Foto: Omroep Gelderland 'Het wordt echt één groot feest en iedereen mag mee dansen met de dragqueens die rond de wagen voor een groot feest zorgen. Maar dan wel een feest met een boodschap', voegt Rensing toe.

