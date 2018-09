Jhon van Beukering stapt per direct op als trainer MASV

ARNHEM - Jhon van Beukering is per direct opgestapt als hoofdtrainer van MASV. De 34-jarige oud-prof heeft om privéredenen besloten niet door te gaan bij de derdeklasser, zo bevestigt voorzitter Eef Kasteel.

Van Beukering, die in zijn actieve loopbaan onder meer uitkwam voor Vitesse, NEC en De Graafschap, was anderhalf jaar als trainer werkzaam bij MASV. Zijn eerste jaar in Arnhem verliep zeer goed en uiteindelijk reikte MASV tot de finale van het districtsbekertoernooi. Daarin werd met 2-5 verloren van hoofdklasser SV DFS.

Ondanks die nederlaag plaatste MASV zich voor de KNVB-beker. In de eerste ronde ging het echter al direct mis en verloor Van Beukering met zijn team met 5-0 van ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht.

'Timing niet ideaal'

De timing van het vertrek van 'De Beuk' uit Arnhem is verre van ideaal, erkent voorzitter Kasteel. 'De competitie begint over drie weken, dan is dit wel een lastig moment. Maar ik kijk wel terug op een goede samenwerking', aldus de preses.

Hij wil niet nader toelichten waarom Van Beukering besloten heeft de club te verlaten. Intern is MASV al bezig om te kijken wie de nieuwe hoofdtrainer wordt op Sportpark Malburgen West.