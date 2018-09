Extra aandacht voor alcoholmisbruik tijdens Appelpop

TIEL - Het muziekfestival Appelpop dat vrijdagavond in Tiel begint heeft dit jaar extra aandacht voor alcohol misbruik. Zo zijn er BOA's die buiten het terrein kijken naar mensen die een glaasje te veel op hebben.

Ook kan de organisatie aan mensen vragen om een blaastest te doen bij de toegang. Ook zullen de vrijwilligers op het terrein extra alert zijn op sterke drank die aan minderjarige wordt doorgegeven.

Het gratis festival moet rondkomen van de verkoop van drank en via sponsoring. Dat er nu extra op alcohol gebruik wordt gelet buiten het terrein heeft daar niets mee te maken. Vorig jaar moesten meerdere jongeren worden afgevoerd naar het Ziekenhuis in Tiel in verband met alcoholmisbruik.

Ook dit jaar zullen voor de veiligheid weer obstakels op de weg gezet worden tegen mogelijke aanslagen met auto's.

Appelpop start vrijdagavond om 19.00 uur met LIL'KLEINE en worden de optredens afgesloten met een concert van BLØF. Ook zaterdag is er nog Appelpop in Tiel van 13.00-0.00 uur. Zaterdagavond wordt afgesloten met CHEF'SPECIAL.