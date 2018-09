Twee Hagenaren aangehouden na vermissing Amelia (14)

DEN HAAG - De politie heeft twee mannen uit Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van de 14-jarige Amelia. De mannen van 26 en 50 jaar boden haar mogelijk onderdak, aldus de politie vrijdag.

Amelia, die tijdelijk woont in zorginstelling De Horizon in Harreveld, verdween op zondag 26 augustus. Ze was op weekendverlof bij haar ouders in Den Haag en vertrok daar om naar vrienden te gaan. Daar kwam ze nooit aan.



De politie vond haar donderdagavond in Den Haag terug in de buurt van een woning. Daar waren ook de twee mannen. De politie verdenkt hen nu van het onttrekken van Amelia aan het ouderlijk gezag. De twee mannen zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben.