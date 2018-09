Jack de Gier ziet vorderingen bij NEC

NIJMEGEN - NEC had de eerste wedstrijden van de competitie nog wat moeite met de fijnafstemming.

Maar trainer Jack de Gier ziet wat dat betreft progressie. "We maken wel steeds stappen, maar bijvoorbeeld Okita, Bossaerts en Darri zijn pas later aangesloten en moeten wennen aan elkaar. We zijn wel zover dat iedereen in staat is om volle bak negentig minuten te spelen."

Roda-uit is natuurlijk al een heuse topper. "Als je kijkt naar de historie van beide clubs en de huidige stand op de ranglijst zeker. Dit zijn altijd wel mooie momenten om te kijken waar je staat als team. Maar alle ploegen zijn van een bepaald niveau dat er geen enkele wedstrijd makkelijk is. Dat hebben we gezien tegen Cambuur, Jong Utrecht en Dordrecht."

Dapper van Coutinho

Doelman Gino Coutinho is er niet langer bij. "Ik werkte een al een week of acht met hem en daarin merkte ik wel bepaalde dingen. Ik respecteer die keuze en het is een dapper besluit van hem om een contract voor twee jaar in te leveren. Ik vind het wel knap dat je je gevoel laat spreken. Hij had er moeite mee om het elke dag op te brengen. En dat is iets wat we bij NEC wel eisen. En als dat lastig is, moet je dat niet doen."