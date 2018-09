Te voet naar Den Haag om aandacht te vragen voor Gelderse thema's

In de eerste etappe, van Nijmegen naar Zetten, lopen onder meer de Gelders gedeputeerde Jan Markink en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls mee. Ook zo'n zestig leerlingen van ROC A12 en elf wethouders uit de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Lingewaard zijn van de partij. De start om 07.00 uur vanochtend op het Vierdaagseplein in Nijmegen

De eerste etappe is 19 kilometer lang. Op de eerste dag worden ook de tweede en derde etappe gelopen.

Luister hier naar het gesprek dat verslaggever Jan Sommerdijk had met Jan Markink:

Het Prinsjesfestival bestaat sinds 2013 en is bedoeld om meer aandacht te vragen voor provinciale onderwerpen op Prinsjesdag. Elk jaar is een van de Nederlandse provincies mede-organisator. Dit jaar is dat Gelderland. Een mooie kans om aandacht te vragen voor een aantal Gelderse onderwerpen, zegt Gelders gedeputeerde Jan Markink. Hij noemt onder andere project Ariadne, waarmee de problemen op de vakantieparken op de Veluwe wordt aangepakt.

De tekst gaat verder onder de video:

Verder zijn er plannen voor het World Food Center in Ede. Dat moet een soort attractiepark en kenniscentrum in één worden op het gebied van voeding en ook daar is geld voor nodig.

De etappes:

Dag 1 Maandag 10 september

- etappe 1 Nijmegen-Zetten - 19,9 km

- etappe 2 Zetten-Ochten - 17,18 km

- etappe 3 Ochten-Tiel - 13,76 km

Dag 2 Dinsdag 11 september

- Tiel-Geldermalsen - 20,85 km

- Geldermalsen-Leerdam - 22,27 km

- Leerdam-Schoonhoven - 23,74 km

Dag 3 Woensdag 12 september

- Schoonhoven-Nieuwerkerk a/d IJssel - 27,75 km

- Nieuwerkerk a/d IJssel - Rotterdam - 23,76 km

Dag 4 Donderdag 13 september

- Delft- Den Haag - 20,34 km

- Haagse Via Gladiola - 1 km