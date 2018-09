Terreurverdachte Vincent T. blijft voorlopig vastzitten

ZUTPHEN - Terreurverdachte Vincent T. uit Doornenburg blijft voorlopig vast zitten. De 43-jarige T. verscheen vrijdag voor de rechter in Zutphen tijdens een pro forma-zitting.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) trof hij voorbereidingen voor het plegen van een geweldsmisdrijf met terroristisch oogmerk tegen moslims. Een concreet plan had hij volgens het OM niet.

Bij hem thuis werden een alarmpistool en zo’n 1800 kogels gevonden (die overigens niet bij het alarmpistool hoorden). Verder werd een briefje met het recept voor een grondstof voor explosieven gevonden. Op internet had hij gezocht naar een vuurwapen.

Ook was Vincent T. actief op de Facebookpagina ATB Special Forces.

Eind november

Volgens zijn advocaat was Vincent T. niet van plan een terreurdaad te plegen en is hij daar toe ook niet in staat. Het verzoek om het voorarrest op te heffen werd door de rechtbank niet gehonoreerd.

Het vervolg van de rechtszaak staat gepland voor eind november.

