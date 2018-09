Wielrenster Annemiek van Vleuten eerste op wereldranglijst

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten is opgeklommen naar de eerste plaats op de wereldranglijst. De 35-jarige renster uit Wageningen stoot landgenote Anna van der Breggen van de troon na haar eindzege in de Ladies Tour, eerder deze maand.

Van Vleuten voert de UCI-ranking aan met 1968 punten. Achter haar staat Marianne Vos met 1858 punten en derde is Van der Breggen met 1772 punten. In aanloop naar het WK tijdrijden in Innsbruck ziet Van Vleuten de leidende positie op de UCI Women's World Tour als een extra motivatie.

'Ik vind het geweldig om zo'n sterke tweede seizoenshelft te beleven', zegt ze op de website van haar ploeg Mitchelton-SCOTT. 'Ik voel me dit jaar sterker dan vorig jaar, dus ik haal vertrouwen uit het feit dat ik op deze manier het WK inga. Ik ben nu 35, maar voel me nog jaar na jaar sterker worden. Ik hoop dat dat anderen inspireert.'

Geen hoofddoel

Van Vleuten zegt dat nummer één op de ranking worden niet haar hoofddoel was bij de start van de Ladies Tour. Na twee etappezeges en de eindoverwinning klom ze echter tot de hoogste positie. 'Maar als het dan toch lukt, is dat een mooie beloning na een succesvol seizoen.'

Eerder dit jaar won Van Vleuten onder meer de Giro Rosa, La Course en de klassieker Veenendaal-Veenendaal.