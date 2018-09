Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mannen sjouwen met cilinderflessen op bedrijventerrein Apeldoorn Archiefbeeld

APELDOORN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier mannen aangehouden op bedrijventerrein Aruba in Apeldoorn. De vier kwamen in beeld toen ze rond 01.30 uur cilinderflessen richting een bestelbus sjouwden.

Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van een verdachte situatie. Agenten konden de mannen aanhouden, mede door de inzet van een politiehelikopter. Het gaat om vier twintigers uit de provincie Noord-Brabant. Even later hielden agenten nog een vijfde persoon aan in de buurt van Breda. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52