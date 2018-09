Werken van wereldberoemde architect naar tuin Paleis Het Loo

APELDOORN - Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn koopt in het voorjaar van 2019 vier werken aan van Daniel Libeskind. De 72-jarige Pools-Amerikaanse architect is beroemd om zijn ontwerp voor het Joods Museum in Berlijn en diverse werken in Engeland, Ierland en de Verenigde Staten.

Libeskind ontwerpt de vier beelden specifiek in opdracht van Museum Paleis Het Loo. Daarna worden de werken vervaardigd in een ambachtelijke werkplaats in Turijn. In het voorjaar komen ze vervolgens in Apeldoorn aan, waar ze in de tuin van het paleis worden opgebouwd.

Dialoog aangaan

Het is niet de eerste keer dat Libeskind een ontwerp maakt op Nederlandse bodem. Er staat al een van hem aan de A7 tussen Groningen en Drachten en een landschapskunstwerk in Almere. Nu volgt Apeldoorn.

Namens het museum zegt Marion Nieuwenhuizen dat het om vier monumentale grote kunstwerken gaat. 'Die kunstwerken gaan, vanuit de visie van de architect en in hun eigentijdse vorm, een dialoog aan met de historische tuin van Paleis Het Loo.'

'Zoals het er nu naar uitziet zullen ze vervolgens meerdere jaren te zien zijn', aldus Nieuwenhuizen. Ze rekent erop dat Libeskind zelf ook op de onthulling af zal komen, of op een later moment komt kijken in Apeldoorn. 'Dat verwacht ik wel, ik denk dat hij vast en zeker hiernaartoe komt.'

Verbouwing

In 2019 en 2020 is Museum Paleis Het Loo alleen van april tot september toegankelijk vanwege een verbouwing en uitbreiding. Vanaf 2021 zullen de deuren weer het hele jaar door geopend zijn.