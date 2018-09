Deel dit artikel:













Rijnstrangen in beeld voor opvang hoogwater Foto: Laurens Tijink

AERDT - Het gebied Rijnstrangen bij Babberich en Lobith is weer in beeld voor de tijdelijke opvang van water bij hoge waterstanden in de Rijn. Het gebied wordt genoemd in een overheidsplan dat de veilige afvoer van rivierwater ook na 2050 mogelijk moet maken.

Het groene gebied is een ideale opvanglocatie voor de tijdelijke opvang van overtollig water uit de Rijn. Bij extreem hoogwater zou bij Lobith water het gebied in kunnen worden gelaten. Bestaande dijken zijn dan wel eerst aan versteviging toe en ook moet er mogelijk een extra dijk komen langs de grens met Duitsland. Het plan zou honderden miljoenen euro's kosten.



Rijnstrangen kwam na het hoogwater van 1995 in beeld als overstromingsgebied. Het programma Ruimte voor de Rivier van de rijksoverheid wees echter andere maatregelen en locaties aan. Op advies van experts zet de overheid nu ook ambities op papier voor veilige afvoer van rivierwater na 2050. In die ambities komt Rijnstrangen weer terug. Meer varianten Het Waterschap Rijn en IJssel kent het plan en vergadert er op 11 september over. Een woordvoerder wijst erop dat het allerminst zeker is of Rijnstrangen daadwerkelijk overstromingsgebied wordt. 'Er zijn ook drie andere varianten in beeld. Die varianten betreffen maatregelen op andere locaties langs de rivier', zegt een woordvoerster. In januari moet duidelijk zijn welke variant in aanmerking komt voor verdere bestudering. Die keuze ligt bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.



Zie ook: De Rijnstrangen: uniek natuurgebied waar bijna niemand komt