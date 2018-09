NEC'er Bossaerts voelt zich comfortabel aan de bal

NIJMEGEN - Mathias Bossaerts voelt zich al op zijn gemak bij NEC.

De verdediger staat morgenavond tegen Roda JC voor het eerst in de basis. "Ja, een mooie wedstrijd. Het is nu mijn eerste week hier en ik kijk ernaar uit. Ik ben fit en voel me goed. Het zijn allemaal leuke jongens. Ze hebben me goed opgevangen vanaf de eerste dag al. Dat maakt het makkelijker om te integreren in de groep. Er zijn ook wat Belgische jongens en met Jonathan Okita kan ik ook nog Frans praten."

"Ik heb altijd bij ploegen gespeeld die opbouwden van achteruit, de verdedigers moesten ook kunnen voetballen. Ik ben comfortabel aan de bal, maar ook sterk één tegen één en ik kan ook fysiek mijn mannetje staan. We hebben nu zeven op negen, we moeten voor de winst gaan bij Roda. Dat zit er zeker in."