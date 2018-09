Special Olympics scoort hoge rapportcijfers

DOETINCHEM - De Special Olympics in de Achterhoek zijn door de deelnemende sporters met een 8,3 beoordeeld. Op de meeste gebieden scoorde de organisatie hoge cijfers, al zijn er ook enkele verbeterpunten. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de organisatie is uitgevoerd.

'We hadden al een heel goed gevoel over het evenement, deze resultaten bevestigen dat. Het blijkt dat we samen met onze professionals, vrijwilligers en verenigingen tot grote dingen in staat zijn in de Achterhoek', zegt directeur Corine Berkel. Uitschieter in de beoordeling was de openingsceremonie in stadion De Vijverberg. Deze werd beoordeeld met een 9,3.



Verbeterpunten

Verbeterpunten voor de organisatie waren vooral het inschrijfsysteem, het busvervoer en het diner. 'Het was voor een aantal deelnemers lastig om te eten. Verder is er benoemd dat het voor enkele mensen te weinig was en er weinig te kiezen viel. Tot slot zijn er in één bus geen dinerpakketten afgeleverd', wordt het verbeterpunt in het rapport beschreven.



De Special Olympics was het grootste sportevenement in de geschiedenis van de Achterhoek. Maar liefst 2039 sporters met een verstandelijke beperking en 617 coaches kwamen in actie in het tweede weekeinde van juni. Maar liefst 173 van de 225 deelnemende verenigingen gaven gehoor aan het verzoek van de organisatie tot het invullen van de enquête.