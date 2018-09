Deel dit artikel:













Koos Alberts op intensive care: 'We hopen dat zijn vechtlust hem weer gaat redden' Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Koos Alberts ligt op de intensive care. De gezondheid van de zanger gaat hard achteruit. Sinds eind augustus ligt hij in het Medisch Spectrum Twente in Enschede vanwege kanker in zijn blaas, die inmiddels operatief verwijderd is.

Het management van de zanger kondigde in juli al aan, dat alle concerten tot en met september voorlopig af werden gezegd vanwege ziekte. De verwachting was dat Alberts na die tijd weer voldoende opgeknapt zou zijn om zijn optredens te hervatten. Half augustus kwam echter het nieuws naar buiten dat de zanger leed aan blaaskanker en dat zijn blaas verwijderd moest worden. De tekst gaat verder onder de Facebook-post. Blaas verwijderd Volgens plan is de blaas van Alberts eind augustus verwijderd, zo meldde zijn vrouw Joke op Facebook. Bij deze operatie zijn ook diverse uitzaaiingen verwijderd. De week na de operatie bleek zeer zwaar voor de Harderwijkse zanger, diverse complicaties zorgden ervoor dat zijn gezondheid achteruit ging. Sinds donderdag is de zanger weer op de intensive care terecht gekomen, omdat zijn gezondheid geen verbetering toont. Hieronder zingt Koos Alberts het nummer 'Zijn het je ogen'. Het fragment komt uit 2015. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52