Linkse en rechtse actievoerders tegenover elkaar? Gemeente Nijmegen is er alert op

NIJMEGEN - De tekst 'refugees welcome' (vluchtelingen welkom red.), die onder de Waalbrug staat, werd begin deze week besmeurd met verf. Actiegroep 'Nijmegen tegen racisme' heeft aangekondigd de tekst zondag te willen herstellen. Die actie houdt de gemoederen in zowel linkse als rechtse kringen bezig.

De Waalbrug is een Rijksmonument. Burgemeester Hubert Bruls is dan ook duidelijk: het is verboden om daar te schilderen. Hij heeft aangegeven iedereen aan te pakken die dat toch doet.

Afgelopen maandag laaide de discussie rond de tekst op de Waalbrug op. Vermoedelijk rechtse actievoerders maakten 'refugees welcome' grotendeels onleesbaar met een emmer latex. Actiegroep Nijmegen Rechtsaf deelde foto's op Facebook, ze zeggen echter niets met de actie te maken te hebben. Wel hoopt de groep dat de tekst van de Waalbrug verdwijnt. 'Het is hopen dat de gemeente zich eindelijk geroepen voelt om alles schoon te maken', schrijven ze.

De linkse beweging 'Nijmegen tegen racisme' wil de tekst juist in ere herstellen. Ze hebben een picknick aangekondigd voor zondagmiddag. Alhoewel de tekst in de tussentijd al grotendeels is hersteld, willen ze graag bij elkaar komen.

'Actieplan' om veiligheid te waarborgen

Inmiddels wordt er gevreesd voor zowel extreemlinkse als extreemrechtse actievoerders die naar de Waalstad willen komen. 'We werken aan een actieplan om te zorgen dat de dag ook voor picknickers met kinderen leuk en veilig wordt', schrijft Nijmegen tegen racisme.

Een gemeentewoordvoerder wil niets kwijt over eventuele veiligheidsmaatregelen, wel zegt hij dat de situatie in de gaten wordt gehouden.