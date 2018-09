Blauwalg in recreatieplas Lochem

LOCHEM - De provincie waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas Europarcs Resort De Achterhoek te Lochem.

Uit recente metingen van waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn aangetroffen in het zwemwater. Hierdoor is er een risico op gezondheidsklachten.

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft.

Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.