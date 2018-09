Weerbericht: zaterdag wisselvallig, zondag prima dagje

WAGENINGEN - Gelderland is de laatste dagen geen regen tekort gekomen: er trokken de nodige buien over de provincie. Toch lijkt het einde wel in zicht, al is het weekend nog wel wisselvallig. Zaterdag ziet er bewolkt uit, zondag wordt het wat beter. De echte zomer is wel al op z'n retour.

Na de extreme droogte in juni, juli en grote delen van augustus is de eerste week van september een vrij natte gebleken. De herfst komt er langzaam maar zeker aan en de hoge temperaturen ziet Gelderland niet meer terug. Grieta Spannenburg van MeteoGroup in Wageningen zegt dat het helemaal bij de tijd van het jaar hoort.

Grotendeels bewolkt

'Dit beeld kennen we goed in september. Er trekken wat storingen richting Nederland en de komende dagen is het op en af. Zaterdag wordt grotendeels bewolkt, met wat ruimte voor de zon in de ochtend. In de late middag en aan het begin van de avond komt er wat regen. De temperatuur komt uit op een bescheiden 18 graden', zegt de weervrouw uit Arnhem.

Zondag ziet er redelijk goed uit, denkt Spannenburg. 'We komen wel in de warmere luchten, zondag kan met 21 à 22 graden prima worden. Een buiig weekend wordt het niet, hoor. Wat er nu nog overtrekt gaat langzaam weg en we krijgen weer wat meer zonuren. Hoe zuidelijker je in Gelderland zit, hoe meer zon je de komende dagen mee zult pakken', belooft de weervrouw.

'Best ingewikkeld weer'

Hoe het weer zich in de loop van volgende week zal houden, is bijna niet te zeggen. 'Het is best ingewikkeld weer, eigenlijk', zegt Spannenburg. 'Dinsdag was er een barre klamheid, zoals we die wel kennen van de gemiddelde julidag in Gelderland. En de dagen erna viel er de nodige neerslag. Twee weken van tevoren een barbecue plannen, zoals dat in juli nog kon, zit er niet meer in', aldus de weervrouw.

Of er nog echt mooie nazomerdagen in aantocht zijn, durft de meteorologe niet hardop te zeggen. 'Er kan nog best wat moois tussen zitten, hoor. Hier en daar een mooi dagdeel, dat wel. Maar een zomerse week? Nee, die komt er niet meer.'