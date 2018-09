Talent Chelsea kan niet wachten om Vitesse hogerop te brengen

ARNHEM - Charly Musonda legt de lat hoog bij Vitesse. De 21-jarige Belg wordt gehuurd van Chelsea. 'In de toekomst ga ik bij een grote club spelen.'

Op het trainingscomplex van Vitesse op Papendal kijkt Musonda eens rustig om zich heen. Hij oogt zelfverzekerd en laat zich geduldig interviewen tijdens zijn tweede dag bij Vitesse. 'Het is hier kalm en de mensen in Nederland houden van voetbal. De mensen zijn goed voor mij', beschrijft het Chelsea talent zijn eerste indrukken.

Zambiaanse roots

De vaardige dribbelaar heeft Zambiaanse roots. Zijn vader werd geboren in het Afrikaanse land en voetbalde later bij Anderlecht waar Musonda junior een groot deel van zijn opleiding doorliep. Op zijn vijftiende kocht Chelsea hem. Musonda ligt vast tot 2022. En zoals zo vaak in Londen worden talenten dan uitgeleend aan andere clubs.

Amuseren op het veld

'Ik heb ook al bij Betis Sevilla in Spanje gezeten en in Schotland bij Celtic', zegt de offensieve middenvelder die tot 7 optredens kwam in het A-team van Chelsea. 'Nu ben ik hier bij Vitesse. Dit is beter voor mij. Ik zit in een fase dat ik moet spelen. Mezelf moet amuseren op het veld en tonen wat ik kan. Er is geen betere plaats dan hier in de eredivisie.'

Musonda vergelijkt Nederland met zijn eigen spel. 'Ongeveer dezelfde stijl. Het is mijn soort voetbal met veel voetbal over de grond. Attractief. Ik kan hier veel leren en kan niet wachten om te gaan spelen. Spanje en Nederland zijn landen waar ik goed pas.'

Winnaarsmentaliteit

Ook de ambities van Vitesse stroken wel met wat de kleine Belg wil. 'Ze willen Europees voetbal spelen. De top drie, vier en misschien beter. Ik wil altijd winnen bij Chelsea en in de eerste positie zijn. Die mentaliteit wil ik hier ook brengen. In de toekomst ga ik bij een grote club spelen, misschien wordt dat Chelsea. Nu is het voor jonge spelers moeilijk daar. Ze hebben oudere spelers met veel internationale ervaring die 500 matches achter hun naam hebben.'

Van Ginkel

Om zich te verdiepen in Vitesse zocht Musonda ook contact met Marco van Ginkel. De middenvelder genoot zijn opleiding in Arnhem en groeide uit tot een boegbeeld van het eerste team. Van Ginkel staat al jaren onder contract bij Chelsea waar hij nooit wist door te breken. 'Hij is een goede speler maar heeft nu weer problemen met zijn knie. Ik ben blij dat hij hier heeft gespeeld waardoor ik iets meer weet over de verwachtingen.'