Lichtbundels vervangen gesloopte Arnhem Gate

ARNHEM - De gesloopte Arnhem Gate in de Britse zusterstad Croydon wordt vervangen door vijf ‘lichtzuilen’. Een woordvoerster van de Engelse gemeente omschrijft dit als een ‘visuele echo’ van de poort.

Deze sloop is onderdeel van een 30 miljoen pond (ruim 33 miljoen euro) kostende renovatie van cultureel complex Fairfield Halls. De uit rond 1960 daterende betonnen constructie was gewijd aan bij Arnhem gesneuvelde soldaten bij Operation Market Garden in 1944.



Volgens de zegsvrouw heeft het einde van de bijna 60 jaar oude Arnhem Gate geen invloed op de connectie tussen de steden. Om de relatie met een Nederlandse gemeente te benadrukken, wordt zelfs een deel van het interieur van het complex oranje geschilderd. 'De bijzondere relatie met Arnhem is heel belangrijk voor ons.'



Op dit moment is de herbouw aan de gang van de eveneens grotendeels gesloopte theaterzaal Arnhem Gallery, zegt de woordvoerster. Die moet groter worden dan dat hij was. 'Het gebouw ging achteruit. Wij moesten het klaarmaken voor de 21e eeuw.'



Daarom moest ook de betonnen Arnhem Gate onder de sloophamer. Door de geplande lichtbundels zal de herinnering aan de soldaten van de Slag om Arnhem overeind blijven, stelt de gemeentewoordvoerster van Croydon. 'De gemeente heeft niets gemerkt van enige onrust hierover.'



De Arnhem Gate verdween in december 2017. In 2018 moet het gerenoveerde complex in gebruik worden genomen.

Foto: In december moet het cultuurcomplex Fairfield Halls klaar zijn - gemeente Croydon