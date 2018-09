Verdediger Mathias Bossaerts voor het eerst in de basis van NEC

NIJMEGEN - Mathias Bossaerts staat zaterdagavond voor het eerst in de basis van NEC. De Belgische verdediger vervangt Josef Kvida, die dit weekend met Jong Tsjechië moet spelen.

Ook Ole Romeny en Bart van Rooij ontbreken vanwege interlandverplichtingen. Terry Sanniez is een twijfelgeval. Als de rechtsback niet kan spelen, start Guus Joppen in de basis. Verder ontbreekt Randy Wolters, die door een knieblessure nog is uitgeschakeld tot aan de winterstop.

NEC speelt zaterdagavond uit tegen Roda JC. De laatste twee keer wonnen de Nijmegenaren met 1-0 in Kerkrade. In 2016 was dat in de eredivisie, Kevin Mayi scoorde. In 2014 troffen de clubs elkaar in de eerste divisie, Anthony Limbombe maakte de winnende treffer.

Opstelling NEC: Alblas; Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.