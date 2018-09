Orion speelt eerste serieuze oefenduel gelijk

DOETINCHEM - De volleyballers van Orion hebben hun eerste serieuze oefenduel op weg naar het nieuwe seizoen met 2-2 gelijkgespeeld tegen Talentteam Papendal. De Eredivisionist uit Doetinchem begint het seizoen met een nieuwe trainer en bijna een compleet nieuw team.

'Ik ben eigenlijk wel tevreden, maar je zou wel wat meer kwaliteit verwachten. Dat hebben we ook, alleen op dit moment zitten we nog midden in een proces', concludeert trainer Martijn van Goeverden. De trainer van de Doetinchemse volleybalclub had zijn spelers een aantal opdrachten mee gegeven. 'Die opdrachten wilde ik terug zien en daar ben ik wel tevreden over. In de eerste week was het vooral trainen op conditie en nu begint het spel te komen.'



Er zijn afgelopen seizoen veel spelers vertrokken en gekomen. Passer-loper Pim Kamps merkt dan ook een groot niveauverschil met voorgaande jaren. 'We zijn nu minder qua kwaliteit, maar vorig seizoen hadden we er al bijna tweeënhalf seizoen met elkaar op zitten. Nu begin je opnieuw, maar ik zie wel heel erg de potentie in het team.'



De doelstelling is ondanks de nieuwe situatie niet veranderd, namelijk in de top drie eindigen en meespelen om de prijzen. Of dat haalbaar is, durft Kamps nog niet te zeggen. 'Maar we gaan ervoor, we gaan elke dag die hal instappen om kampioen te worden. Als je er alles aan doet, dan toont dat aan het eind van het seizoen aan of het wel of niet genoeg was.'