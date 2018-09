Directeur NEC samen met Berry Powel in De Week van Gelderland

Wilco van Schaik van NEC is vanavond gast in de sportuitzending van De Week van Gelderland. De directeur wordt geflankeerd door Berry Powel die als voormalig spits van De Graafschap zijn licht laat schijnen over de Superboeren.

Powel en Van Schaik zullen in de TV-uitzending ingaan op actuele ontwikkelingen bij De Graafschap en NEC. Powel, nog altijd populair bij de fans, is dit seizoen één van de vaste side-kicks in het programma. Dit seizoen is de 38-jarige spits actief voor amateurclub DVS'33 in Ermelo.

Stadion kopen?

Van Schaik heeft in zijn eerste jaar in Nijmegen een rotjaar achter de rug met NEC. Zijn club wist, ondanks de grote favorietenrol, niet te promoveren naar de eredivisie. Lukt het misschien dit jaar wel weer? En hoe groot is de potentie van de Nijmeegse ploeg eigenlijk? Op al die vragen zal de directeur vanavond antwoord proberen te geven.

Maar de grootste vraag die leeft is natuurlijk nog altijd de vraag over het stadion. NEC wil al een behoorlijke tijd het stadion kopen van de gemeente Nijmegen, maar daar wordt al behoorlijk lang over gesteggeld. Nu staat het licht eindelijk op groen, maar krijgen de Nijmegenaren het geld op tijd bijeen?

Charly Musonda

Van Vitesse is deze week een kort portret te zien van toptalent Charly Musonda die op het laatste moment van de transferperiode nog werd toegevoegd aan de selectie.