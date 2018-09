Britt Dekker en Jan Markink bij opening praktijkcentrum paardenopleiding

KOOTWIJKERBROEK - De paardensportopleidingen van groenopleider Aeres Barneveld groeien. Vandaag opent gedeputeerde Jan Markink de nieuwe praktijklocatie in Kootwijkerbroek. Voor de officiële opening zijn er voor de leerlingen clinics van onder andere oud-bondscoach Rien van de Schaft en Britt Dekker.

Tot afgelopen schooljaar volgden de leerlingen hun praktijklessen bij het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Omdat het centrum erg drukbezet is en ver van school ligt heeft de opleiding nu een eigen onderkomen, Hippisch centrum Landgoed Graafhorst in Kootwijkerbroek. Het wordt nu nog gehuurd, maar kan later gekocht worden.

De MBO-opleiding leidt zo'n 400 paardenmeisjes- en jongens op tot paardensportmedewerker, bedrijfsleider voor een manege of hoefsmid.