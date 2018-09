'Jongeren niet veilig in Zettense instelling voor jeugdzorg'

ZETTEN - Drugshandel, meisjes die het slachtoffer worden van loverboys, geweldsincidenten; de Ottho Gerhard Heldringstichting (OGH) in Zetten is geen veilige plek voor opgenomen jongeren. Dat stelt dagblad de Gelderlander vrijdag op basis van gesprekken met oud-bewoners, ouders en deskundigen.

De voornaamste klachten gaan volgens de krant over meisjes die onvoldoende worden afgeschermd van loverboys. Daardoor lopen ze op het terrein van de stichting de kans slachtoffer te worden.

Er zou ook sprake zijn van drugshandel. Bezoekers of terugkerende verlofgangers smokkelen wiet, pillen en harddrugs mee naar binnen en er zou sprake zijn van geweldsincidenten. Ook zitten opgenomen jongeren te veel door elkaar; slachtoffers van misbruik zitten daardoor soms in dezelfde groep als daders van zedendelicten. Ook klinkt er kritiek op gebruik van de isoleercel.

'Te weinig toezicht'

In mei vorig jaar verdronk een 16-jarige bewoner van de Heldringstichting toen hij onder schooltijd wegliep. Volgens een rapport was er te weinig toezicht. Over meisjes en loverboys werden afgelopen maand nog Kamervragen gesteld.

Volgens de directie moeten camera's nu voorkomen dat loverboys op het terrein komen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zou de zorg in de instelling op orde zijn.