Bibliotheek 'geschokt en verbijsterd' door aangekondigde bezuiniging

ZUTPHEN - Het personeel van de Graafschap Bibliotheken in Zutphen reageert 'geschrokken en verbijsterd' op de voorgenomen bezuiniging van 150.000 euro per jaar. De bibliotheek had juist gehoopt er jaarlijks 150.000 euro bij te krijgen. Dat zei directeur Gerard Huis in t Veld vrijdag op Radio Gelderland.

Zutphen moet de buikriem de komende jaren flink aantrekken. De gemeente komt jaarlijks 12 miljoen euro te kort en heeft daarom bezuinigingsplannen. Het voorstel treft onder meer de Graafschap Bibliotheken, met vestigingen in Zutphen en Warnsveld.

Directeur Huis in t Veld vindt het zuur dat de bibliotheek zo'n forse bezuiniging tegemoet kan zien. De afgelopen jaren zette de instelling zich juist in om inwoners van Zutphen aan het lezen te krijgen. Volgens de directeur zijn ook gebruikers van de bibliotheek geschrokken en verbijsterd.

Sluiting

De directie had er graag anderhalve ton bij gehad, maar krijgt nu dus anderhalve ton minder. Een verschil van 3 ton op de begroting kan niet zonder gevolgen blijven, aldus Huis in t Veld. Hij waarschuwt voor sluiting van de vestiging in Warnsveld en mogelijk zelfs de vestiging in Zutphen.

'Onder druk'

De gemeente Zutphen erkent in het besparingsvoorstel dat de bibliotheek onder druk komt te staan. Het voorstel noemt verkleining van collecties, andere openingstijden en sluiting van locaties als mogelijke gevolgen.



De gemeenteraad moet nog instemmen met de bezuiniging. Directeur Huis in t Veld hoopt dat de raad de Graafschap Bibliotheken een 'warm hart' toedraagt. Naast de locaties in Zutphen en Warnsveld telt de Graafschap Bibliotheken nog vestigingen in Gorssel en Lochem, plus meerdere buurtbiebs in de regio.