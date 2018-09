Kilder wil het kerkgebouw niet overnemen

KILDER - De voormalige locatieraad van Kilder neemt het kerkgebouw in het dorp niet over. Eerder deze week werd duidelijk dat de eigenaar, de parochie H. Gabriël, lokale kopers tot 15 november de tijd geeft om een intentieverklaring te overleggen.

'Ondanks een moeizaam doch constructief onderhandelingstraject met het bestuur van parochie Gabriël is het uiteindelijke resultaat negatief', aldus de voormalige locatieraad van Kilder. Volgens de organisatie is het niet mogen exploiteren van het kerkhof een knelpunt geweest. Het financiële plaatje biedt mede daardoor onvoldoende waarborgen voor een toekomstbestendige vereniging, zeker omdat er nog groot onderhoud plaats moet vinden.



De raad laat verder weten teleurgesteld te zijn over de uitkomst van de gesprekken en is in eigen woorden ‘verbijsterd over de autoriteit die het bisdom heeft in het overnametraject’. 'Voor het bisdom tellen niet de belangen van gelovigen en die van de parochie, maar telt uitsluitend de macht en de middelen', zo concludeert de raad.