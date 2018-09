Deel dit artikel:











Vermiste tbs'er Pompekliniek weer terecht Foto: ANP

NIJMEGEN - De ontsnapte tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen is weer terecht. Hij heeft zich donderdagavond zelf gemeld bij de politie in Balkbrug (Overijssel).

Volgens het Landelijk Parket moest de man zich woensdag aan het einde van de middag weer melden, maar gebeurde dat niet. De Telegraaf schreef dat de man al eerder een keer tijdens een verlof de benen heeft genomen en later weer werd opgepakt. Daarom was hij al overgeplaatst, maar een woordvoerder van het Landelijk Parket wil dat verhaal niet bevestigen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52