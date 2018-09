Steeds meer HAN-studenten kloppen aan bij psycholoog

ARNHEM - De studentenpsycholoog van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft het steeds drukker. Dat komt onder meer door de invloed van sociale media, vertelt studentenpsycholoog Anne Muskens tegen SAM, de nieuwswebsite van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 'Vaak is het een combinatie van factoren.'

Ook hoge verwachtingen van de omgeving, de verwachtingen van de studenten zelf en het gevoel op elk gebied succesvol te moeten zijn speelt een rol. Muskens: 'Een bloeiend sociaal leven, goede cijfers, een leuke bijbaan, een fijne relatie, een toffe kamer, geweldige reizen, ga zo maar door. Veel jongeren ontwikkelen faalangst en voelen zich eenzaam en constant opgejaagd.'

Maatschappelijk probleem

Het is een alarmerende ontwikkeling, vindt Muskens, en een maatschappelijk probleem. 'We zijn bezig om samen met het College van Bestuur te kijken wat we kunnen doen om het aan te pakken.'

Eerder deze week zei rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit tijdens de opening van het academisch jaar dat een 'fors deel' van de studenten lijdt aan stress of zich eenzaam voelt.

Radboud: sociale media spelen negatieve rol

'Er zijn sterke aanwijzingen dat sociale media daarbij een negatieve rol spelen. (...) Het gevoel, mede gevoed door de sociale media, is dat er naast de studie veel moet misschien wel te veel. De vraag is van wie wat moet. En welke rol speelt de student daar zelf in? Moet de student wellicht ook te veel van zichzelf?' aldus Van Krieken.

Zie ook: