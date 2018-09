Raar geluid is reden voor afsluiting IJsselbrug A12

ARNHEM - Rijkswaterstaat heeft bij een inspectie van de IJsselbrug bij Arnhem een geluid gehoord dat ze niet thuis kunnen brengen. Daardoor is de rechter parallelbaan van de weg sinds maandagavond afgesloten voor verkeer.

De brug van de A12 richting Duitsland is volgens Rijkswaterstaat veilig. Er is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen wat het geluid heeft veroorzaakt bij de parallelbrug.

De oorzaak is tijdens de inspecties de afgelopen dagen nog niet ontdekt. In de nacht van woensdag op donderdag hebben zwaarbeladen vrachtwagens over de parallelbrug gereden, maar ook dat bood geen duidelijkheid.

Wegbeheerder Rijkswaterstaat heeft op diverse plaatsen rond Arnhem lichtkranten geplaatst om verkeer over de afsluiting te informeren. Ook zijn diverse omleidingen ingesteld. Desondanks staan er in de spits soms lange files rondom Arnhem, met vertragingen van meer dan een uur.

Het is niet bekend hoe lang de afsluiting in verband met de inspectie zal duren, mogelijk kan dat enkele maanden zijn.

Zie ook: