Voormalig Achilles-trainer Meijers biedt excuses aan om uitbarsting tegen 'k*tkeeper'

GROESBEEK - Eric Meijers betreurt de uitbarstingen die zijn te zien in de trailer van de documentaire die is gemaakt over Achilles'29.

De toenmalige trainer ging enorm tekeer tegen doelman Robbert te Loeke, nadat hij een blunder had gemaakt. 'Daar wil ik mijn excuses voor aanbieden en ik heb inmiddels ook al contact met Robbert gehad. Want zo beschadig je mensen, terwijl hij ons dat seizoen voor de winterstop ook heel vaak heeft gered. De dingen die ik over De Gelderlander heb gezegd, neem ik overigens niet terug.'

De trailer van de documentaire Voetbal is oorlog

'Achilles'29 heeft toestemming gegeven om mee te werken aan deze documentaire, die hopelijk een waar beeld geeft over wat er echt is gebeurd in die periode. Ik heb die dingen in alle emotie gezegd, maar dit soort woorden gebruik ik eigenlijk bijna nooit.'

De toenmalige aanvoerder Freek Thoone relativeert het geheel met de nodige zelfspot.

Zie ook: Première van docu over Groesbeekse 'voetbaloorlog' tijdens filmfestival