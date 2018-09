Immigratiedienst wil kinderen uitgezette gezin Andropov horen

Het gezin uit Culemborg werd in juli uitgezet naar Oekraïne. Deze week kwamen de twee oudste kinderen terug voor familiebezoek in Nederland. Dit heeft de juridisch adviseur van de familie bij de IND gemeld en hij heeft daarbij meteen om een nieuw gesprek gevraagd. Dit omdat er volgens hem nieuwe feiten zijn. 'Namelijk dat de kinderen getraumatiseerd zijn sinds ze in Oekraïne zijn. Dat blijkt ook uit het rapport van de Oekraïense psycholoog.'

Het gezin van Maksim (14) en Dennis (10) Andropov woonde 17 jaar in Nederland. De eerste dertien jaar zonder verblijfsvergunning, daarna startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Deze procedures lopen nog steeds, maar de familie mag de uitkomst hiervan sinds juli niet meer in Nederland afwachten. Vorige week probeerden de kinderen een familiebezoek te brengen aan Nederland. Hun ouders mochten niet mee, omdat ze een inreisverbod hebben. De kinderen werden op het vliegveld van Kiev tegengehouden en moesten in Oekraïne blijven. Deze week zijn de kinderen per auto alsnog naar Nederland gekomen en gaan ze weer tijdelijk naar school in Culemborg.

King noemt het onverwacht dat de IND de kinderen uitnodigt voor een gesprek. Het geeft hem vertrouwen. 'Deze gang van zaken is ongebruikelijk, aangezien de IND de familie eerst heeft uitgezet en zich nadien heeft verzet tegen de komst van de kinderen naar Nederland. Dit aanvullend gehoor biedt een opening.'

De ouders van de kinderen kunnen door de uitzetting niet bij het gesprek zijn dat de kinderen met de IND heeft, . Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid komt het vaker voor dat kinderen gehoord worden als hun ouders er niet bij kunnen zijn.

Volgens kinderrechtenorganisatie Defence for Children is het niet gebruikelijk dat kinderen onder de 12 jaar worden gehoord. 'Maar kinderen geven soms expliciet aan dat ze gehoord willen worden, ook al zijn ze jonger dan twaalf jaar. Het is altijd belangrijk om daarnaar te luisteren. Soms willen kinderen bijvoorbeeld zeggen dat ze ergens boos of bang voor zijn. Dat is dan belangrijke informatie om mee te nemen. Daarnaast komen kinderen soms alleen het land binnen. Dan willen ze soms ook dat ze iets kunnen zeggen, ook al zijn ze nog geen twaalf', zegt Martine Goeman, programmamanager Kinderrechten en Migratie.

De IND wil vooral weten wat het doel van het bezoek van de kinderen is. Juridisch adviseur King en de Nederlandse familie van de kinderen zullen volgende week donderdag bij het verhoor met de kinderen aanwezig zijn.