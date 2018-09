Deel dit artikel:











Voor- en tegenstanders zonnepark Brummen komen nog niet tot elkaar Foto: Omroep Gelderland

BRUMMEN - LTO is tegen, Natuurmonumenten is tegen, de buurt is tegen. Het college van burgemeester en wethouders van Brummen is voor, en de initiatiefnemer natuurlijk ook. Een middenweg is dan ook lastig te vinden. Wel of geen zonnepark, dat lijkt de vraag. Want dat Brummen moet verduurzamen, daar is iedereen het over eens.

Maar of dat met een zonnepark van 26 hectare moet, dat gaat uiteindelijk de gemeenteraad beslissen. Al moeten ze eerst nog bepalen of ze het voorstel in procedure nemen. De raad lijkt tot nu toe verdeeld. Voor de tweede keer in een paar maanden tijd werd ze donderdagavond bijgepraat. Dat leverde kort gezegd geen nieuwe inzichten op. De buurt maakt zich zorgen over het uitzicht. Boer Arnold Jurrius wil graag geld verdienen én zijn steentje bijdragen aan de opgave waar Brummen voor staan. De gemeente heeft de ambitie om 240.000 zonnepanelen op daken te leggen, 100 hectare zonnepark aan te leggen en een plek te vinden voor 46 windmolens. 70 kopjes koffie Jurrius vertelt de desgevraagd dat hij 70 kopjes koffie heeft gedronken met de buren, om hen mee te nemen in zijn plannen en waar mogelijk een wens in te tekenen. 'We houden zichtlijnen vrij, geven iedereen 100 meter vrij zicht vanuit het woonhuis, maar sommige buren blijven tegen en dat snap ik.' De buurt wil meer aandacht voor de landschapswaarde en pleit voor een mediator. Jantine Peters: 'Er komen hier veel fietsers en wandelaars en er zijn veel bed and breakfasts. We willen samen met alle betrokkenen een plan voor dit gebied.' Beslissing 'Ik hoop dat de raadsleden hun boerenverstand gebruiken,' zegt Jurrius. Hij is er van overtuigd dat het park er gaat komen. Over twee weken wordt er weer over het zonnepark gesproken. Als de plannen geen vertraging oplopen, hakt de gemeenteraad eind dit jaar de knoop door. Zie ook: Een mooi uitzicht en een zonnepark gaan moeilijk samen, vinden omwonenden in Brummen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52