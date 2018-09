Honderden mensen bij emotionele herdenking van Tijmen (13)

'S-HEERENBERG - 'Tot ooit', staat er op een kaartje bij een bos bloemen bij de ingang van sportpark De Boshoek. Het clubhuis van MvR is afgeladen. Er kan niemand meer bij, sommigen moeten buiten staan. Honderden mensen zijn naar 's-Heerenberg gekomen voor de herdenking van de 13-jarige Tijmen. De jongen overleed afgelopen zaterdag na een botsing bij een voetbalwedstrijd.

Voor in de zaal staat de kist, met daarop teksten van de teammaatjes van Tijmen. Op een diascherm zijn foto's te zien van de 13-jarige jongen. De burgemeester is er ook. Het verdriet is groot, vooral tijdens de muziek. De nummers zijn uitgekozen door de broer van Tijmen.

Aan het begin van de herdenking worden witte harten uitgedeeld, waar iedereen een boodschap op kan schrijven. De harten komen in een wensboom te hangen. De familie van Tijmen bedankt voor alle steunbetuigingen in de afgelopen dagen. 'Tijmen was kleurrijk, positief en vrolijk', wordt er gezegd.

'Supercool, die media-aandacht'

'Dit is hartverscheurend, hier wil je niet staan', zegt zijn moeder. Maar ook: 'Tijmen zou al deze media-aandacht echt cool vinden. Superfijn dat jullie er allemaal zijn. Het regent kaarten, je hebt geen idee hoeveel goed dat doet.'

'Hij kreeg de beste hulp die er was', vertelt zijn moeder over de zaterdagmiddag dat het helemaal mis ging. 'Iedereen dacht: Tijmen, doe je ogen open! Helaas heeft de hulp niet mogen baten.'

Lugubere vraag

Kort na het overlijden moest de familie een besluit nemen over het doneren van organen. 'Dat is de meest lugubere vraag die je krijgt', vertelt zijn moeder. Ze kozen voor orgaandonatie. 'We putten heel veel troost uit het feit dat hij acht levens heeft gered.'

Ze zegt ook iets tegen de jongen die met Tijmen in botsing kwam. Hij speelt bij vv Dieren. 'Jij kon er niks aan doen. Ik wil je een hart onder de riem steken. We hebben gezegd: ga weer voetballen.'

Steun uit het hele land

Dinsdag was er al een bijeenkomst met het team van het elftal uit Dieren. De vader van Tijmen ging er met lood in zijn schoenen naartoe, vertelt hij. 'Maar het was een goede bijeenkomst. Zo goed om met iedereen te spreken.' Ook hij bedankt voor alle berichten. 'We krijgen steunbetuigingen uit het hele land.'

De familie roept op om geld te doneren. Ze willen wat teruggeven aan de club waar Tijmen al sinds zijn vijfde voetbalde.

Er zijn veel toespraken, met warme herinneringen. Van teamgenootjes, de voetbaltrainer en medewerkers van de buitenschoolse opvang. De voorzitter van MvR spreekt ook. 'Ik ben heel blij dat er zoveel mensen zijn, ik hoop dat de familie daar troost uit haalt.' Bij MvR gaat het binnenkort weer over voetbal, vertelt hij. 'Gewoon omdat Tijmen dat wil.'

