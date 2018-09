Verhuurder: 'gevelbekleding geen aandachtspunt bij onderzoek brandveiligheid'

Het is vandaag het gesprek van de dag onder bewoners bij wooncomplex De Valkenaer: de brandveiligheid van hun flats. In een anonieme brief aan raadslid Jean Paul Broeren staat dat de gevelbeplating en het isolatiemateriaal daarachter 'een compleet recept' zijn voor 'een inferno'.

Verbaasd

Directeur Esther Lamers van verhuurder Standvast Wonen zegt dat vorig jaar nog onderzoek is gedaan naar de brandveiligheid van De Valkenaer. Volgens haar is daar niet uitgekomen dat er reden was om iets aan te passen aan de gevelconstructie van De Valkenaer. 'Dus daar zijn wij in die zin ook verbaasd over.'

Soortgelijke gevelbekleding verwijderd vanwege brandveiligheid

Jean-Paul Broeren is daar juist weer verbaasd over, aangezien de gevelbeplating van De Valkenaer ongeveer dezelfde is als die bij De Meiberg. Bij laatstgenoemde complex werd de isolatieconstructie in juni juist tot een hoogte van 2,80 meter weggehaald omdat die in de praktijk toch brandgevaarlijker bleek te zijn dan op papier werd gedacht.

In praktijk vaak onveiliger dan in het laboratorium

Anderzijds snapt Broeren ook wel dat Standvast Wonen ervan uit gaat dat alles veilig is. Dat komt door de manier van meten in Nederland. De isolatiematerialen worden individueel getest in een laboratorium. Op basis van die tests wordt er een vergunning afgegeven bij gebruik van de materialen. Door gebruik van een aluminium brandwerend laagje krijgt zeer brandbaar isolatiemateriaal zo alsnog het stempel brandveilig. Maar bij toepassing zoals bij De Valkenaer blijft van die hoge brandveiligheid weinig over.

Trekschacht

Jean Paul Broeren, die zelf dagelijks isolatiemateriaal aanbrengt, legt wijzend op de gevelplaten uit: 'Er zit hieronder een houten frame. Hier achter zit een kunststof isolatie wat altijd brandbaar is. En er zit een luchtlaag tussen. Hier tussen die kieren is altijd de kans dat je een trekschacht krijgt.'

Daarmee wijst Broeren op het zogenoemde schoorsteeneffect dat brandexperts in mei dit jaar ook al noemden in verband met De Meiberg. Als vuur eenmaal de kunststof isolatieplaten bereikt bijvoorbeeld via het houten frame waarop ze gemonteerd zijn, dan verspreidt het vuur zich razendsnel over de hele gevel.

'Binnen een paar minuten tot op het dak'

De kans dat er vuur bij komt is volgens Broeren helemaal niet denkbeeldig. 'Zoals je ziet staat hier een auto, die staan met de neuzen altijd geparkeerd richting de gevel. Als zo'n auto in de brand vliegt dan heb je al een redelijk groot risico dat ook de gevel hier in brand gaat vliegen. En dan binnen een paar minuten staat ie gewoon tot op het dak.'

Een bewoner die op twaalf hoog woont schrikt daarvan. 'En dan weet ik niet wat de gevolgen zijn.'Een andere bewoner: 'Als er iets gebeurt, ja waar moeten we naartoe? Dan wordt de lift uitgeschakeld. Als je dan op zeven hoog zit, dan kom je niet één twee drie naar beneden toe.'

Esther Lamers van Standvast Wonen: Die brief die wijst op de constructie. En die constructie die is inderdaad een gevelplaat met isolatie erachter. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat dat leidt tot een inferno. Daar zijn toch wel technisch andere situaties, dus dat moeten we nader onderzoeken.'

Snel onderzoek

Wat betreft de bewoners kan dat onderzoek niet snel genoeg beginnen. 'Als het dezelfde constructie is als in De Meiberg, zullen ze er hier ook af moeten denk ik.'

