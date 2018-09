Toerisme flink in de lift, steeds meer Aziaten ontdekken Gelderland

ARNHEM - Steeds meer buitenlandse toeristen bezoeken Gelderland. In de eerste zes maanden van dit jaar waren dat er 314.000, bijna twaalf procent dan in dezelfde periode een jaar geleden.

De buitenlandse toeristen bleven ook vaker slapen in Gelderland. Het aantal overnachtingen steeg met 7,4 procent naar 768.000, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. Vooral Duitsers en Belgen bleven langer in Gelderland.

Zo'n 214.000 buitenlandse toeristen bivakkeerden in een hotel in Gelderland. Vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar is dat een stijging van ruim zestien procent, vooral de Duitsers bleven langer.

Volgens directeur Herre Dijkema van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen en Visit Veluwe maken de Duitsers er steeds vaker een meerdaags bezoek van. 'Door de verlenging van het verblijf nemen de bestedingen toe en dat is goed voor de vrijetijdseconomie.'

Meer Aziaten ontdekken Gelderland

Opvallend is dat Gelderland steeds meer Aziaten mag verwelkomen. Terwijl er landelijk in het eerste half jaar maar een toename was van een procent, was er in Gelderland een stijging van vijftien procent. Volgens Dijkema zijn de absolute getallen nog relatief klein maar zit het in de lift.

Dijkema: 'We merken dat de Aziaten niet meer alleen geïnteresseerd zijn in Amsterdam en tulpen maar ook in de iconen uit onze cultuur. Zo brengen ze graag een bezoek aan bijvoorbeeld het Kröller-Müller Museum met de op een na grootse Van Gogh verzameling en weten ze ook de weg naar het Nederlands Openluchtmuseum te vinden.'